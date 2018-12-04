الزراعة تتلف عدد (14) رأس بقر مخالفة للشروط والمعاير الصحية

أتلفت وزارة الزراعة (14) رأس من الأبقار، مخالفة للشروط والمعاير الصحية، مشيرة إلى أنه من خلال المعاينة والفحص، تبين أن الابقار التي تم اتلافها غير صالحة للتربية وإنتاج الحليب.

ونوهت الوزارة إلى أنه جرى تحويل الأبقار المُتلفة للانتفاع منها، لوحدة "الكلاب البوليسية في الإدارة العامة للشرطة والحيوانات المفترسة في حدائق الحيوانات ".

وأكدت الزراعة في بيان وزعته الثلاثاء ، أن قرار الاتلاف يأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لحماية الثروة الحيوانية، وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الادخال من المعابر.

ودعت وزارة الزراعة التجار والمربين للالتزام بالمعاير والشروط الفنية للإدخال، مشددة على أنها لن تتهاون أو تتساهل في تطبيقها.