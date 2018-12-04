مستشفى الوفاء بغزة يختتم برنامج علاج تأهيل لجرحى مسيرات العودة

اختتم مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في مقره المؤقت في مدينة الزهراء برنامج علاج تأهيلي لجرحى مسيرات العودة.

وقال المدير الطبي لمستشفى الوفاء د. أيمن البدري:"البرنامج يقوم على إعداد خطة علاجية لكل جريح مصاب لها أهداف محددة تتماشى ووضع الجريح وصولاً لتدخلات تساهم في التخفيف من معاناتهم الصحية والوصول بهم الى أقصى درجة ممكنة من الاعتماد على الذات والحد من فرص الاعاقة الدائمة وإعادة الاندماج في المجتمع".

وذكر البدري أن البرنامج يشتمل على خدمات تأهيل داخلية وخارجية متعددة (تشمل: الكشف الطبي - تحاليل الدم - الأشعة – تنظيف وغيار الجروح – جلسات علاج الطبيعي - جلسات علاج وظيفي – استشارات تخصصية – تثقيف صحي) موضحا أن عدد 45 جريح علاوة على 40 من ذوي الاعاقة لأسباب أخرى قد استفادوا من المشروع.

وبين أن تكلفة البرنامج بلغت 128 ألف دولار بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية " OCHA " ضمن مشروع مشترك مع اتحاد لجان العمل الصحي وبنك الدم لمدة ستة أشهر.

وأشار البدري أن هذا البرنامج بحاجة للاستمرار والتوسع لتلبية الاحتياجات الكبيرة لجرحى مسيرات العودة فمنذ 30 مارس وحتى تاريخ 17 نوفمبر بلغ عدد الاصابات 24.933 ألف جريح - 13 الف تم تحويلهم الى مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص ، و 5178 اصابات في الاطراف العلوية والسفلية وفق آخر احصائية صادرة عن "منظمة الصحة العالمية " عدد كبير منهم بأمس الحاجة الى خدمات التأهيل والرعاية طويلة المدى.

يذكر أن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي هو الأول والرائد في مجال خدمات التأهيل الطبي الشامل ويعمل من خلال مقره المؤقت في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة بعد تدمير كافة مقراته الرئيسية خلال الحرب على غزة عام 2014م