رد حزب الله على عملية "الدرع الشمالي" "الإسرائيلي"

قال عضو المجلس السياسي لحزب الله حسن حب الله، إن المقاومة في حالة تأهب ويقظة دائمة وفي حالة مراقبة شديدة لكل تحركات العدو في جميع الجبهات.

وأضاف حب الله "إسرائيل" تعلم أن العصر الذي كانت تضرب فيه وأن بيدها المبادرة والهجوم قد ولّى، وأن المقاومة اليوم تستطيع أن تصد أي عدوان إسرائيلي وأن توقع به خسائر وتستطيع أن توجه ضربة للعدو كما حصل في العدوان الأخير على غزة منتصف نوفمبر وحرب تموز وقبلها".

وتابع: "الاحتلال "الإسرائيلي" بعد عدوان تموز لا يجرؤ على القيام بأي عمل معادي ضد المقاومة لأن لديه حسابات بأن المقاومة تستطيع ضربه".

وشدد حبّ الله على أن "المقاومة سلسلة متكاملة ولا يمكن الفصل بين مقاومة غزة ولبنان فالعدو واحد والمقاومة واحدة وإن كانت في جبهات متعددة"، مؤكدا أن حزبه "لا يمكن أن يسمح للاحتلال بالاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة والأمر تحدده القيادة الميدانية".

وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية "الدرع الشمالي" لكشف وتحييد الأنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني نحو الأراضي المحتلة، بتنفيذ القيادة الشمالية وبمشاركة الاستخبارات والهندسة القتالية وإدارة تطوير الأسلحة والبنى التحتية تعمل ضمن العملية العسكرية لتحديد أنفاق حزب الله اللبناني.

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "أن هناك تعليمات للوزراء الإسرائيليين بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن عملية "الدرع الشمالي"