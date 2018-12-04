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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الجيش السوري يعلن حالة التأهب

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:37 - 04 ديسمبر 2018
اسقاط الطائرة الاسرائيلية من قبل المضادات السورية.JPG اسقاط الطائرة الاسرائيلية من قبل المضادات السورية.JPG
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اعلن الجيش السوري عن رفع حالة التأهب بسبب التحليقات المكثفة لسلاح الجو "الإسرائيلي" على الحدود مع لبنان.

ويأتي الاستنفار السوري وفقا لمعاريف بعد اعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" البدء بعملية الدرع الشمالي للكشف عن انفاق حزب الله 

 

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