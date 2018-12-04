الجيش السوري يعلن حالة التأهب

اعلن الجيش السوري عن رفع حالة التأهب بسبب التحليقات المكثفة لسلاح الجو "الإسرائيلي" على الحدود مع لبنان.
ويأتي الاستنفار السوري وفقا لمعاريف بعد اعلان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" البدء بعملية الدرع الشمالي للكشف عن انفاق حزب الله
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