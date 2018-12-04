الزراعة تؤكد منع دخول الأبقار فوق 3 سنوات وتحذر المخالفين

أكدت وزارة الزراعة على قرارها السابق بتطبيق قرار وزير الزراعة رقم (4914) الصادر بتاريخ 23-10-2016 الخاص بمنع دخول الأبقار فوق ثلاث سنوات، واتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة كل من يخالف القرار وإتلاف الوارد.

وشددت الزراعة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي ذلك ضمن سياسة الوزارة في الحفاظ على صحة المواطن في قطاع غزة وتوفير الأمن الغذائي.

ودعت التجار والمربين للالتزام بالمعايير والشروط الفنية للإدخال، مؤكدةً أنها لن تتهاون أو تتساهل في تطبيقها.

يشار إلى أن وزارة الزراعة عبر طواقمها الفنية قامت قبل عدة أسابيع بذبح واتلاف (4) من الأبقار في مسلخ بلدية خانيونس وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.