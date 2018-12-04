حماس تنعي الشهيد حبالي وتؤكد أن جرائم الاحتلال تعبر عن فشله

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن جريمة اغتيال الشاب محمد حسام حبالي من طولكرم بالضفة المحتلة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، تُضاف إلى سجل الإجرام "الإسرائيلي" الطويل بحق أبناء شعبنا، وأنها استمرار لممارساته العدوانية اليومية المتواصلة على أهلنا في الضفة المحتلة.

وقال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، تعقيبًا على ارتقاء الشهيد حبالي:"تحتسب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عند الله الشهيد محمد حسام حبالي (22 عامًا)، الذي ارتقى فجر هذا اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بدم بارد في الحي الغربي بمخيم طولكرم".

واعتبر القيادي شديد، جريمة الاحتلال بحق حبالي أنها تعبر عن وجهه الحقيقي القاتل والمنتهك لأبسط الحرمات الإنسانية، كما تدلل على حنقه من الفشل الذريع الذي مُني به في الوصول إلى ابن طولكرم المطارد البطل أشرف نعالوة.

وأكد أن الاحتشاد خلف مقاومة الاحتلال بالأدوات والوسائل كافة هي الخيار الكفيل بلجم عدوانه، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا أمام آلة البطش والإجرام الإسرائيلي.