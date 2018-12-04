139 مولوداً يومياً خلال شهر نوفمبر بغزة

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي 4 آلاف و173 مولوداً جديداً، بمعدل 139 مولودًا يومياً.

وأظهرت الإحصائية أن 52% من مواليد نوفمبر ذكور، بواقع 2158 مولودًا جديدًا، مقابل 48% إناث بواقع 2015 مولودًا.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة إلى أنها سجلت خلال نوفمبر الماضي 1556 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 861 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 687 مواليد، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 566 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 503مواليد جديد.

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 359 حالة وفاة خلال نوفمبر الماضي حيث كان 59% من وفيات نوفمبر ذكور، بواقع 212 حالة وفاة، مقابل 41% إناث بواقع 147 حالة وفاة.

ووفقاً لتقرير الأحوال المدنية وصل مكاتب الداخلية بمحافظة غزة خلال شهر نوفمبر141 تبليغًا عن حالة وفاة؛ في حين سجلت الأحوال المدنية في محافظة خانيونس 64 إشعار تبليغ عن وفاة.

بدورها سجَّلت مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظة الوسطى 54 تبليغًا عن وفيات؛ فيما وصلت مكاتب الداخلية في محافظة الشمال 58 تبليغ وفيات، ومحافظة رفح 42 حالة وفاة.