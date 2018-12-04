حل طبيعي لالتهاب الجيوب الأنفية.. ما هو ؟

كشفت دراسة جديدة عن وصفة طبية بسيطة يمكنها أن تساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية وتضخم اللحمية، وهي أبرز المشاكل الطبية الشائعة عند الكثيرين، خصوصا في المناطق عالية الرطوبة والجافة.

ومن أبرز أعراض التهاب الجيوب، وهو التهاب الجيوب المجاورة للأنف: انسداد الأنف، وضعف الشعور بالرائحة، والتهاب الحلق، والسعال.

وقال أخصائيون لصحيفة "صن" البريطانية، إن خل التفاح هو العلاج الطبيعي الذي يعالج تراكم البكتيريا والالتهابات الشديدة في الأنف، والتي تسبب الصداع المستمر والحمى أيضا.

وقالت الصحيفة إن خل التفاح يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض الماليك، التي يمكن أن تستهدف الانسداد بشكل مباشر.

وعادة ما يكون سبب التهاب الجيوب الأنفية فيروس، وغالبا ما يستمر حتى بعد أن تنتهي أعراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، وفي بعض الحالات قد تسبب البكتيريا أو فطريات نادرة حدوث عدوى الجيوب الأنفية، كما يمكن أن تساهم بعض الحالات الأخرى مثل الحساسية وأورام الأنف أو التهابات الأسنان في آلام وأعراض الجيوب الأنفية.

وحين يؤخذ عن طريق الأنف عبر الرش، فإنه يفصل المخاط، وينظف المسالك الهوائية، ويحارب العدوى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأطباء ينصحون بتناول ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح كل يوم، لأنه يساهم كذلك في تعزيز نظام المناعة.

وكانت دراسة طبية قد وجدت أن التهاب الجيوب الأنفية المزمن ربما يؤثر على عدد كبير يقدّر بـ25 مليون شخص في الولايات المتحدة، وغالبا ما يكون العلاج بالمضادات الحيوية غير فعال.