يديعوت: لا زالت غزة هي الخطر الأكبر على "إسرائيل"

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن فرص المواجهة في مع قطاع غزة سترفع مع بداية عملية "الدرع الشمالي" لمكافحة أنفاق حزب الله في الشمال.

وقالت محللة الشؤون العسكرية في الصحيفة، شمريت مئير: ما يحدث في الشمال يرفع فرص المواجهة في الجنوب ولا يخفضها، لأن "إسرائيل تعتبر قطاع غزة الأكثر خطرا على "إسرائيل".

وأضافت "مئير": " السبب الرئيسي في عدم ذهابنا إلى عملية عسكرية في غزة خلال الجولة الأخيرة هو عدم وجود "نهاية جيدة للعبة" لذلك فضلوا شراء وقف إطلاق النار المؤقت بأموال قطرية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الليلة القيام بعملية لتدمير أنفاق حزب الله اللبناني أطلق عليها اسم "الدرع الشمالي".