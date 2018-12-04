مورينيو: إنهاء الموسم بالمركز الرابع سيكون معجزة

نقلت تقارير صحفية، تصريحات عن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، قوله إن "إنهاء فريقه للموسم بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون معجزة".

وأوضح مورينيو، في تصريحات لقناة "ريد تي في" البرازيلية "نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، وتحقيق معجزة إنهاء الموسم في المركز الرابع".

ويعد المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون (2-2)، السبت الماضي، ليواصل نتائجه المخيبة للآمال في الدوري، ويبقى في المركز السابع بـ22 نقطة.

وكان مورينيو قد صرح منتصف الشهر الماضي، بأن اليونايتد سينهي كانون الأول/ديسمبر، وهو ضمن الأربعة الأوائل، لكن يبدو أنه تراجع عن تحديه، بعد النتائج الأخيرة.