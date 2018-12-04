جنرال "إسرائيلي": التصعيد مع حزب الله وارد

قال رئيس هيئة شعبة الاستخبارات الاسبق الجنرال عاموس يدلن ان الهدف من بدء "لجيش "الإسرائيلية" بعملية الدرع الشمالي للكشف عن انفاق حزب الله ان هناك هدف واحد لهدم انفاق حزب الله على حدود لبنان وهو الخشية من احتلال حزب الله للبلدات "الاسرائيلية" الواقعة قرب الحدود .

وبين موقع المستوطنين7 ان العملية اليوم بالغة الاهمية لحماية "إسرائيل"، وحسب اقواله لا يوجد سبباً للتصعيد أن قام الجيش بتدمير الانفاق الواقعة داخل الاراضي "الإسرائيلية"، ولكن ربما حزب الله يفسر العملية على انها عمل عدائي ضد لبنان.

وقال رئيس بلدية بلدة المطلة المحتلة دافيد ازولاي بأن الجيش "الإسرائيلي" اعلن عن منطقة الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة ، وحسب اقواله " الوضع في المنطقة الشمالية هادئ ، وتابع: "بلدة المطلة دخلت في واقع جديد اليوم مع بدء عملية الدرع الشمالي ونحن نعتمد على قوات الجيش وحسب اقواله سنبلغ سكان البلدة بأي جديد .