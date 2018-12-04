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أعلن الحدود "منطقة عسكرية مغلقة"

جيش الاحتلال يبدأ عملية "الدرع الشمالي" بحجة كشف وتدمير أنفاق حزب الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:06 - 04 ديسمبر 2018
الدرع الشمالي الدرع الشمالي
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أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال "الاسرائيلي"  صباح اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال، بدأ بحملة عسكرية واسعة النطاق أطلق علي العملية " الدرع الشمالي" على الحدود مع لبنان بحجة الكشف عن أنفاق بناها حزب الله وتصل لداخل الأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه على إثر بدء العملية أعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لوزراء الكابنت بعدم إجراء مقابلات إعلامية حول العملية وعدم الإدلاء بتصريحات حولها.

وحسب الموقع، ففي عام 2012 بدأ حزب الله بحفر أنفاق ضمن خطة شامله لاحتلال شمال اسرائيل

وفي عام 2014 وبعد انتهاء الحرب علي قطاع غزة بدأ إسرائيليون سكان الشمال في الكيبوتسات الواقعة على الحدود اللبنانية يشتكون  من سماع صوت ضجه تحت الأرض  وحول مباني غريبة بناها حزب الله من الطرف الثاني للحدود

وقد استدرك الجيش الاسرائيلي بان حماس وحزب الله يتقاسمون المعلومات بينهما مما جعل قيادة جيش الاحتلال يعتقد أن هناك تهديد اخر للأنفاق على الحدود الشمالية  لذلك تم تشكيل طاقم تكلونوجي عسكري  بدء عمله عام 2015 بهدف الكشف عن الانفاق  واليوم الثلاثاء بدأ الجيش بالعملية الكبرى للكشف عنها وتدميرها .

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