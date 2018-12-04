صورة "راموس المصاب" تثير سخرية مشجعي صلاح

أشعل قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس مجددا، غضب وسخرية أنصار نادي ليفربول الإنجليزي، ومشجعي نجمه المصري محمد صلاح، وذلك بنشره صورة لكتفه المصابة على إنستغرام.

ونشر راموس صورة وهو يضع رباطا طبيا على كتفه الأيسر مع تعليق "لا توجد استراحة".

وسارع متابعو راموس إلى الربط بين صورته هذه، والإصابة التي تعرض لها صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب تدخل قوي من اللاعب الإسباني.

وعلق أحد المستخدمين على الصورة قائلا: "هل صلاح هو من سبب لك هذه الإصابة؟"، وسخر آخر من راموس بالقول: "هذا جزاء الخشونة الزائدة".

ولم تخلو التعليقات من مشاركة المتابعين العرب الذين وقفوا إلى جانب صلاح، متهمين راموس بالخشونة المفرطة في الملعب، وأن إصابته هذه عقاب له عما فعله بالنجم المصري.

ونفى اللاعب الإسباني في أكثر من مناسبة تعمده إصابة نجم "الريدز"، إذ ردّ في إحدى تصريحاته الصحفية على مدرب ليفربول يورغن كلوب بشأن تقصده ذلك قائلا: "لا أريد الرد على ذلك الأمر مرة أخرى"، واستدرك بالقول "لكل وجهة نظر يجب احترامها لكن صلاح هو من أمسك بيدي أولا".