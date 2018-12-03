ابو ظريفة: سنعود لكل أشكال المقاومة اذا تملص الاحتلال من كسر الحصار



أكد طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيعود الى كل أشكال المقاومة اذا تملص الاحتلال الاسرائيلي من استحقاقات كسر الحصار عن القطاع".

وقال ابو ظريفة خلال مشاركته في فعاليات المسيرة البحرية الثامنة عشر شمال غرب قطاع غزة،" من يراهن على الولايات المتحدة كمن يراهن على السراب (..) اتفاق أوسلو شكل خنجرا في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وأضاف ابو ظريفة أن "هناك مباحثات بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لتخفيف الحصار على قطاع غزة، وأن هذا الامر اذا لم يؤدي الى نتائج تكون في مصلحة الشعب الفلسطيني فسيكون هناك تصعيد من قبل المقاومة".

وتابع "اذا كان الاحتلال يراهن على عامل الوقت في المماطلة بتنفيذ الاتفاقيات فهو خاسر." مضيفا "في كل مرة يعجز الاحتلال عن مواجهة ابداعات شعبنا."

وقال "ماضون ومستمرون في مسيرات العودة حتى تحقيق الأهداف التي أنطلقت من أجلها."

إلى ذلك اعتبر ابو ظريفة "التطبيع مع الاحتلال جريمة وخيانة لحقوق الشعب الفلسطيني وللأمة العربية والاسلامية."

وقال "اي محاولة للمس في النضال الوطني وأي ادانة لحماس في الأمم المتحدة هي إدانة للنضال الفلسطيني."

ودعا ابو ظريفة السلطة الفلسطينية لسرعة التحرك السياسي والدبلوماسي للعمل على عدم تمرير قرار ادانة حماس في الأمم المتحدة .وقال "نحيي حماس والشعبية بذكرى انطلاقتهما".