الاحتلال يرفض تعويض الطبيب ابو العيش بعد ان قتلت ثلاثة من بناته

نشرت وسائل إعلام عبرية أن المحكمة "الإسرائيلية" العسكرية في بئر السبع رفضت تعويض الفلسطيني عز الدين ابو العيش، والذي استشهدت بناته الثلاث خلال قصف استهدف منزله بقطاع غزة خلال حرب الفرقان عام 2008.

وجاء في قرار المحكمة بأن الحدث وقع خلال عملية حربية، و أن "إسرائيل" لا تتحمل مسؤولية الأضرار التي وقعت لأسرة ابو العيش، زاعمة أنه كان يخبئ اسلحة للفصائل الفلسطينية في منزله.

وكان مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال قد أقر في 4 فبراير، 2009، بأن قوة تابعة للواء المشاة غولاني، وتحت إطلاق نار اعتقدت بأنها رأت “راصدي” مراقبة تابعين لحماس في مبنى منزل عائلة أبو العيش، وبحسب ما جاء في التقرير فإن الجيش الإسرائيلي “شعر بالحزن للأضرار الناجمة” للعائلة، ولكنه ادعى بأنه “أنشطة القوات والقرار بإطلاق النار باتجاه المبنى كانت معقولة”.

يذكر أن أبو العيش يعمل أستاذا مساعدا في مدرسة “دالا لانا” للصحة العامة في جامعة تورنتو، الكندية.