مستوطنو غلاف غزة يطالبون المحكمة بعدم تحويل أموال قطر لغزة

قدم مستوطنون يقطنون في مستوطنات غلاف غزة، التماساً لما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطلب إصدار قرار من المحكمة يلزم الحكومة الإسرائيلية بعدم تحويل أموال المنحة القطرية إلى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقاً لما جاء في اللائحة، التي وقعت عليها أمهات مستوطنات غلاف غزة، مطلوب من المحكمة بإلزام الحكومة بعدم تحويل الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية، في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع.

وكانت حكومة الاحتلال قد سمحت الشهر الماضي بتحويل نحو 15 مليون دولار إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، جلبها السفير القطري محمد العمادي معه في سيارته الخاصة، ومن المقرر أن تتواصل أموال المنحة القطرية لغزة خلال الأشهر القادمة أيضا.