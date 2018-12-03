إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب بعد عصر الإثنين، عدد من المواطنين في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام قوّات كبيرة أحياء بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية من البلدة، بأنّ قوّات كبيرة مدعومة بعدّة آليات عسكرية اقتحمت أحياء البلدة القريبة من الشارع الالتفافي (خط 60)، وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية والرصاص الحيّ والمطاطي.

ولفتت إلى أن عدّة إصابات وقعت في صفوف المواطنين، في وقت رشق الشّبان القوات المقتحمة بالحجارة.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاقتحام وقع بعد وقت قليل من تعرض حافلة مستوطنين لإلقاء زجاجة حارقة، قبل احتجاز عدد من المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم.