أجهزة التلفاز تراقب البشر!

بدأت الولايات المتحدة باستخدام جهاز "نيلسن"، لتحليل أصوات البرامج التلفزيونية، التي تتصل بشكل مباشر إلى أجهزة التلفاز الذكية.

وأفادت موقع "AdWeek" أن الجهاز يستخدم تقنية "Gracenote" للتعرف على المحتوى المفضل ومراقبة نشاط المستخدم واختيار الإعلانات المناسبة.

إلا أن الخبراء الأمريكيين يرون في هذه التقنية تهديدا حقيقيا، وذلك بعد قضية جميع البيانات عن طريق أجهزة التلفاز الذكية التقليدية.

ويتم اختبار النظام في 5 مدن كبيرة، ويتم ضبط محلل المحتوى على البث المباشر أو البث عبر الإنترنت، ما يسمح بدراسة أعمق لبيانات المستخدمين.

وفي حال أثبتت التقنية الجديدة كفاءتها وسلامتها، سيتم دمجها مع أجهزة التلفزيون الذكية في مرحلة التصنيع.