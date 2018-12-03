روسيا تنشر رادار "ما وراء الأفق" الخارق!

أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن روسيا نشرت بالقرب من مدينة كوفيلكينوا في إقليم موردوفيا، رادارا خارقا بمقدوره التعرف على الصواريخ فرط الصوتية على مدى 3 آلاف كيلومتر.

وبوسع الرادار الحديث مرافقة حتى 5000 هدف جوي في وقت واحد. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن رادار "كونتينير" الروسي الجديد، الذي ينتمي إلى صنف رادارت ما وراء الأفق، يضمن استطلاع أجواء دول غرب أوروبا والمنطقة الجنوبية الغربية.

كما أوضح الناطق أن الرادار الخارق الجديد سيدخل في منظومة الاستطلاع والإنذار عن الهجوم الجوي والفضائي، مضيفا أن مثل هذه الرادارات ستنشر مستقبلا في مسارات استراتيجية أخرى.

ومضى الناطق قائلا إن الرادار كان جاهزا عام 2013، إلا أن وزير الدفاع الروسي أعطى آنذاك تعليمات بإدخال تعديلات في تصميمه ليكون قادرا على أداء المهام الموكلة إليه.

وقال رئيس المكتب الروسي لتصاميم الاتصال البعيد، سيرغي سابريكين، إن الرادار عبارة عن جيل جديد من رادارات ما وراء الأفق. وبمقدوره التقاط ومتابعة كل ما يقلع من المطارات ويطلق من منصات الصواريخ على مدى 3000 كيلومتر.

وقال الناطق إن تصميم "كونتينير" عبارة عن حقليْن من الرادارات، أحدهما هو حقل استقبال وثانيهما لهوائيات الإرسال. ويمتلك كل حقل نوعا صاخا به من مصفوفات الهوائي. ومن مميزات الرادار توفر نظام خوارزميات رياضية يسمح باختيار هدف وتحديد مواصفاته على خلية صورة معقدة مليئة بأهداف في أجواء ما وراء الأفق.