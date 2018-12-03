تراجع التضخم في تركيا

انخفضت نسبة التضخم في تركيا إلى نحو 22 بالمئة الشهر الماضي بعدما بلغت مستويات اعتبرت الأعلى منذ 15 عاما في أكتوبر، وفق ما أظهرته إحصائيات رسمية الاثنين.

وتراجعت الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية إلى 21,62 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وهو رقم مرتفع نسبيا إلا انه أقل من معدل 25,24 بالمئة الذي تم تسجيله في أكتوبر وأول انخفاض منذ مارس هذا العام، بحسب مكتب الإحصاءات التركي.

ويعد الرقم أقل كذلك من التوقعات التي نشرتها "بلومبرغ" وبلغت 23 بالمئة.

ويعكس تحسن الأرقام التأثيرات المحتملة لرفع المصرف المركزي معدّل فائدة الاقراض لأجل أسبوع في سبتمبر بمقدار 625 نقطة أساسية إلى 24 بالمئة.

وانخفضت أسعار السلع الاستهلاكية في نوفمبر 1,44 بالمئة مقارنة بأكتوبر.

وأسفر الإعلان الاثنين عن ارتفاع قيمة الليرة التركية، التي شهدت تحسنا مقابل الدولار منذ طي صفحة السجال بين أنقرة وواشنطن الشهر الماضي. وبلغ سعر الليرة 5,16 مقابل الدولار بعد الساعة 08,00 ت غ، لتكسب بذلك نحو واحد بالمئة.

وفي وقت سابق هذا العام، انخفضت الليرة بشكل كبير على وقع التوترات بين تركيا والولايات المتحدة والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية.

لكن في أعقاب تحسن العلاقات مع واشنطن والمؤشرات بأن أنقرة ستتبع سياسة اقتصادية متشددة، تحسنت العملة التركية من نحو ستة ليرات مقابل الدولار.

وفي أوج انخفاضها في أغسطس، بلغ سعر الليرة سبعة مقابل الدولار.

وتعهدت الحكومة التركية بمكافحة التضخم عبر سلسلة من الاجراءات شملت تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على خفض الأسعار بشكل طوعي.

ورحب وزير المالية التركي براءة البيرق بالبيانات في سلسلة من التغريدات قائلًا: "يظهر ذلك أن تراجع التضخم بدأ بقوة وأن الاتجاه نحو الهبوط سيتواصل". وأضاف أن تركيا ستواصل دعم السياسات النقدية والمالية "القوية".