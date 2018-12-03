الذهب يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع بفعل تراجع الدولار، حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد "الهدنة" التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.

وفي الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.7 في المئة إلى 1230.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.8 في المئة، إلى 1235.2دولار للأوقية.

وقال هاريش ف.، مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية "الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب"، مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

وزاد البلاديوم حوالي واحد في المئة في المعاملات الفورية إلى 1188.49 دولار للأوقية، بعد أن اخترق مستوى 1200 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة.

وصعدت الفضة 1.6 في المئة إلى 14.40 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين نحو اثنين في المئة إلى 812.10 دولار للأوقية.