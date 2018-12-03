أفضل لاعب في العالم سيحدد مساء اليوم

تتجه أنظار العالم إلى حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 والتي تعد أعرق جائزة فردية في تاريخ كرة القدم تقدم لأفضل لاعب خلال العام من صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وسيقام حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، ويعد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأقرب للفوز بالجائزة بحسب ما أجمعت عليه معظم الصحف العالمية، وذلك بعد تتويجه بجائزتي أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا والأفضل في العالم من الفيفا.

ولم تكشف صحيفة "فرانس فوتبول" عن قائمة مختصرة للمرشحين، واكتفت بنشر قائمة من المرشحين تضم 30 لاعباً قبل عدة أسابيع، وذلك لزيادة التشويق والترقب.