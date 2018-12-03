الأردن يعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الأقصى

أعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم القدس والأقصى، في العشرين من الشهر الجاري، بعنوان "نداء للمسجد الأقصى المبارك الطريق إلى القدس".

وسيقام المؤتمر، وفق ما جاء في بيان صحفي لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل، برعاية ملكية، بالتعاون مع مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب).

وقال أبو البصل، إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة.

وأضاف "وقد زادت وتيرة هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، مما ينذر بوجود خطة مبيتة للسلطة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد عقباه".

وتابع "إننا في الأردن وبحكم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات نيابةً عن الأمتين العربية والاسلامية نجد أنه من واجبنا إطلاع الأمة والعالم أجمع على خطورة ما يتعرض له أقدس مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خلال تنظيم مؤتمر دولي" .

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف وبحكم ولايتها الدينية والإدارية على أوقاف القدس والمسجد الأقصى، دعت إلى تنظيم هذا المؤتمر الدولي الكبير بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة؛ لغايات التباحث والتشاور في سبيل نصرة الأقصى والوقوف خلف القيادة الهاشمية في دعم القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.