التجمع الإعلامي: 54 انتهاكاً "إسرائيليا" بحق الصحفيين خلال نوفمبر

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الاثنين، أن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تواصلت بحق الطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة المحاصر خلال ممارسة عملهم الصحفي وخاصة في نقل وتغطية فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة ، حيث بلغت تلك الانتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من (49) انتهاكاً.

ووفقاً لتقرير التجمع الإعلامي، تمثلت الاعتداءات "الاسرائيلية" بالاعتقال والاحتجاز والاستدعاء والاعتداء المباشر والتهديد والاستهداف بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمنع من التغطية وقصف المقرات والمؤسسات الاعلامية " فضائية الاقصى بغزة".

وجاءت الانتهاكات على النحو التالي (6) : حالة اعتقال واحتجاز، (2) تمديد اعتقال ومحاكمة، (2) منع التغطية، (5)إصابة بالرصاص الحي والمطاطي (15) برضوض وحالات اختناق وبشظايا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، (6) حالات منع من المشاركة في مؤتمرات، (6) حالات اقتحام منازل، (2) تدمير واتلاف مقرات، (5)إغلاق صفحات الكترونية.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فتواصلت سياسة الاستدعاء والاحتجاز، حيث بلغ عددها (5) انتهاكات فقط بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، وتمثلت في قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بغزة المتمركزة على مدخل معبر بيت حانون شمال المحافظات الجنوبية بمنع طاقم تلفزيون فلسطين من دخول المعبر للتغطية، بالإضافة إلى تسجيل بعض حالات منع للصحفيين والمصورين من التقاط بعض الصور للشهداء والجرحى داخل المستشفيات مما تسبب ببعض الاشكاليات مع الصحفيين والأطقم الطبية بذريعة التأثير على دور الاطقم الطبية في انقاذ حياة المصابين .

وفيما يلي تفصيل لأهم الانتهاكات:

أولا: الانتهاكات الإسرائيلية

1/11/2018: قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز الصحفي ثائر شريتح مدير دائرة الاعلام في هيئة شؤون لساعات مع عائلته بعد اقتحام منزله في قرية المزرعة الغربية برام الله قبل أن تفرج عنه بشرط مراجعة مخابرات الاحتلال بتاريخ 4/11/2018.

1/11/2018: قوات الاحتلال تحتجز الصحفي نضال أبو عكر ونجله محمد بعد مداهمه منزله في مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم قبل أن تفرج عنه بعد ساعات من احتجازه.

1/11/2018: إصابة الصحفي عطا فرحات مراسل الفضائية السورية بقنبلة غاز تسببت بحالة اختناق أثناء تغطيته التظاهرة التي نظمها أهالي مجدل شمس في الجولان المحتل.

1/11/2018: سلطات الاحتلال تمنع الكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى التي تحمل الجنسية الامريكية من دخول الأراضي المحتلة للمشاركة في مهرجان الادب الفلسطيني المنعقد في القدس وحيفا والضفة الغربية بذريعة منعها قبل ذلك من دخول البلاد لخمس سنوات .

3/11/2018: قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف طاقم فضائية " فلسطين اليوم" بقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة الصحفي اكرم دلول مراسل الفضائية والمصور عماد العجرمي خلال تغطيتهم مسيرات العودة شرق مخيم جباليا .

3/11/2018: إصابة المصور الصحفي محمد العرابيد مصور تلفزيون "فلسطين" والصحفية مريم ابو دقة مراسلة شبكة " شرق الاخبارية" خلال تغطيتهما مسيرات العودة شرق مدينة خانيونس.

5/11/2018: إصابة الصحفي أحمد شقورة بقنبلة مطاط في الرأس خلال تغطية تظاهرات مسيرة الحراك البحري في زكييم شمال قطاع غزة.

12/11/2018: الطائرات الحربية الإسرائيلية، تستهدف مقر "فضائية الاقصى"، المؤلف من خمسة طوابق غرب مدينة غزة بعشرة صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل دون مراعاة للمواثيق والقوانين الدولية .

13/11/2018:تعرض مؤسسة الثريا للإعلام ومجلة السعادة الكائن في برج نعمة بحي الرمال في مدينة غزة لدمار كبير أدى لتعذر العمل في المؤسسة نتيجة قصف المبنى المجاور لشقة المؤسسة وهو عمارة اليازجي خلال موجه التصعيد الصهيوني الأخير على قطاع غزة .

13/11/2018: في إطار محاربة المحتوي الفلسطيني قامت ادارة موقع الفيس بوك بحظر عدد كبير من صفحات النشطاء الفلسطينيين وأخرى تابعة لمؤسسات إعلامية منها صفحة (فلسطين بوست و فلسطين واتحاد برس وشبكة خانيونس الاعلامية) وغيرها من الصفحات رضوخاً لطلب دولة الاحتلال.

14/11/2018: محكمة الاحتلال في عوفر تمدد اعتقال الكاتبة الصحفية الأسيرة لمى خاطر حتى 26 من الشهر المقبل وذلك لاستكمال التحقيق معها.

16/11/2018: إصابة المصور الصحفي ابراهيم المدهون في وجه برصاص مطاط خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في موقع ملكة شرق غزة في جمعتها (34) تحت شعار "التطبيع خيانة " .

16/11/208: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين التونسيين "ناجي البغوري"، ومستشار اتحاد الصحفيين العرب الإعلامي التونسي الهاشمي نويري، وممثل الاتحاد العام للصحفيين العرب الإعلامي المغربي عبد الله البقالي من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر الدولي "صحفيون في مرمى النيران".

16/11/2018: سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع أعضاء مجلس الاداري للنقابة بغزة من السفر للضفة الغربية للمشاركة في المؤتمر الدولي "صحفيون في مرمى النيران" المنعقد في مدينة رام الله

17/11/2018: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي على الصحفيين بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع على مسيرتهم السلمية عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، التي كانت تطالب بحق الصحفيين الفلسطينيين بالتحرك بحرية، مما أدى إلى إصابة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد منال خميس ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين" ناصر ابو بكر" بقنبلة غاز في كتفه، واصابة المصور شادي جرارعة وإصابة الصحفية حافظ ابو صبرة مراسل فضائية "رؤيا" الاردنية، فيما تعرض عدد كبير من الصحفيين بحالات اختناق .

19/11/2018: قوات الاحتلال تحتجز الزميل أشرف ابو شاويش وتمنعه من مغادرة المنزل والتغطية للمواجهات المندلعة في قرية عوريف شمال الضفة الغربية المحتلة .

19/11/2018: قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفي محمود عصيدة الكائن في قرية تل قضاء نابلس وتفتشه قبل ان تنسحب .

19/11/2018: قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين شمال غزة مما أدى لإصابة المصور الصحفي راشد رشيد مصور وكالة AP برصاصة في القدم، وإصابة المصور الصحفي أحمد حسب الله مصور وكالة Images Live خلال تغطيتهما اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين المؤازرين للمسير البحري الـ16 لكسر الحصار عن قطاع غزة على بحر شمال غزة مقابل موقع زكيم العسكري .

20/11/2018: سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن الصحفي عبدالله شتات من بلدة بديا فضاء سلفيت بعد اعتقال 22 شهرا في سجون الاحتلال .

20/11/2018: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتدي بالضرب على المصور الصحفي حازم ناصر خلال تغطيته جرائم الاحتلال بهدم المحال التجارية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

23/11/2018: قوات الاحتلال تستهدف طاقم فضائية فلسطين اليوم بقنابل الغاز خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة في جمعة " المقاومة توحدنا وتنتصر" .

23/11/2018: اصابة الصحفي اسماعيل حمادة بقنبلة غاز في الوجه خلال تغطيته فعاليات مسيرة العودة في جمعة " المقاومة توحدنا وتنتصر" شمال القطاع، وتم تحويله للمستشفى الاندونيسي، كما أُصيب الصحفي عصام العجرمي بحالة ‪‎‪ ‪اغماء اثناء خروجه على الهواء مباشرة .

23/11/2018: قوات الاحتلال تعتقل عضو شبكة كورة فلسطين الصحفي الرياضي محمود قشمر وتمدد اعتقاله لمدة 12 يوم لاستكمال التحقيق معه .

25/11/2018: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الصحفي أحمد الخطيب من منزله الكائن في بلدة بيتونيا من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وتقتاده إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

26/1/2018: إصابة الصحفية صافيناز اللوح بقنبلة غاز في اليد خلال تغطيتها للمسير البحري الـ17 لكسر الحصار على حدود شمال قطاع غزة.

26/11/2018: إصابة مصور وكالة غزة ميديا الصحفي محمد المصري برصاص معدني في الوجه، وإصابة المصور الصحفي معين الضبة برصاص مطاطي في القدم خلال تغطيتهما المسير البحري شمال غزة مقابل الموقع العسكري زيكيم .

27/11/2018: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي احمد الخطيب مصور فضائية الاقصى بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا برام الله وتعيث فيه الفساد .

29/1/2018: مخابرات الاحتلال الاسرائيلي تحًول الصحفي أحمد الخطيب للاعتقال الاداري .

30/11/2018: إصابة المصور الصحفي محمد مهاوش بطلق متفجر في القدم شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها (36) تحت عنوان " التضامن مع الشعب الفلسطيني".

30/11/2018: اصابة المصور المتطوع في المكتب الاعلامي لوزارة الصحة عبد الرحيم ابو مهادي بقنبلة غاز في اليد شرق جباليا خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها (36) تحت عنوان " التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ثانيا: تفاصيل الانتهاكات الداخلية:

1/11/2018: محكمة الصلح برام الله تؤجل النظر في قضية الصحفي رامي سمارة ونائلة خليل مراسلة مركز "سكايز" الي 19/12 المقبل بحجة التشهير.

3/11/2018: مجهولون يطلقون المفرقعات النارية على سيارة الصحفي عادل طربية مراسل اذاعة الشمس في مدينة سخنين المحتلة وتعرضها لأضرار .

4/11/2018: شرطة خانيونس تحتجز الصحفي "إيهاب فسفوس" ليومين على ذمة التحقيق بحجة نشره يكشف عن اعتداء مباحث خانيونس على طفل من المنطقة وافرجت عنه لانتظار المحكمة.

11/11/2018: عناصر من الأجهزة الأمنية بغزة المتمركزة على مدخل معبر بيت حانون شمال المحافظات الجنوبية تمنع طاقم تلفزيون فلسطين من دخول المعبر لتغطية فعاليات الافراج عن مجموعة من الاسرى في سجون الاحتلال.

22/11/2018: مدير مدرسة "الحكمة" يمًنع الصحفي طه أبو حسين مراسل إذاعة "علم"، من تغطية الاحتجاجات التي نظمها طلاب الثانوية العامة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في الخليل.