انتزاع قرار من "الإدارة المدنية" بالمصادقة على مخططات مدرسة "تحدي 5 "

انتزعت هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان قرارا من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وحارس أملاك الغائبين والبنية التحتية، بالمصادقة على مخططات مدرسة "تحدي 5" في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية، بأنهم تابعوا الأمور المتعلقة بالمدرسة التي كان يتهددها الهدم، وقدموا كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالملكية، والمخططات "للإدارة المدنية" في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا ، وبناء على ذلك تمت المصادقة على إصدار المخططات لها.

وأضاف بريجية انه سيصار إلى تقديم كافة الأوراق الى مؤسسة "سانت ايف" التي تعنى بالدفاع عن الأراضي والمنازل، ليتابع المحامي الخاص بها ايميل مشرقي، إعداد كافة المخططات المتعلقة بالمدرسة.