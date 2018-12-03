حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الـ31 بغزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بدء فعاليات إحياء الذكرى الـ31 لانطلاقتها في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم أمام منزل مؤسسها الشهيد الشيخ أحمد ياسين بحي الصبر جنوب مدينة غزة.

وأعلن القيادي في حماس أسامة المزيني بدء الفعاليات المختلفة والمتواصلة استعدادًا للعرس الوطني الكبير والذي سيقام يوم الأحد 12/16 في ساحة "الكتيبة الخضراء" غرب مدينة غزة.

وذكر المزيني أن مهرجان الانطلاقة لهذا العام سيحمل اسم "مقاومة تنتصر وحصار ينكسر"، والتي والتي تأتي هذا العام بعد صفحات عز سطرتها الحركة عبر واحد وثلاثين عامًا من الجهاد والتضحية والصبر والصمود والعطاء.

وقال إن انطلاقة حماس شكّلت رافعة للمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي "ولا يخفى على أحد والتي كانت أخرها انتصار المقاومة في عملية حد السيف التي ما زالت التضاربات السياسية قائمة ".

وأكد أن الحركة انطلقت قبل عقود من الزمن لتشعل نار الانتفاضة في وجه الغاصب، وتقود جموع الثائرين في وجه المحتل، محافِظة على حضور القضية وشرف البندقية ووحدة الصف وجسور الثقة مع محيطنا العربي والإسلامي.

واعتبر المزيني أن الانطلاقة هي يوم للوفاء للشهداء والأسرى وأبناء شعبنا الذين يدفعون ثمن كرامتهم بدمائهم في الضفة والقدس المحتلة، وللمجاهدين في ميدان المقاومة، مؤكداً بقاء الحركة على العهد.

وأبرق القيادي بحماس بالتهاني والتبريكات لأمتنا العربية والإسلامية بالانطلاقة الحادية والثلاثين، مهديًا هذه الذكرى لشعوبنا العربية والإسلامية، ولشعبنا في المنافي والشتات ولأحرار العالم.