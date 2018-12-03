مستشفى الوفاء ينظم حفل "تحدٍ وعطاء" لذوي الاعاقة بيومهم العالمي

نظم مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية حفل ترفيهي تكريمي للمرضى من ذوي الاعاقة وجرحى مسيرات العودة بعنوان " تحدٍ وعطاء" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة.

وفي كلمة له خلال الحفل قال المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء م. بسمان العشي " هذا الحفل أقل الواجب اتجاه أصحاب التحديات الصعبة ومن بذلوا الجهود والتضحيات من أجل بناء المجتمع".

وأضاف م. بسمان العشي ، أن الحفل يأتي كلمسة وفاء وتكريماً على ما قدموا في سبيل بناء الأوطان.

وشارك في الحفل العشرات من مرضى ذوي الاعاقة المقيمين في المستشفى إضافة الى جرحى مسيرات العودة المستفيدين من جلسات العلاج الخارجي.

وأكد العشي أن هذه الفئة تعيش معاناة كبيرة في ظل الشُح بكل مقومات الحياة الأساسية ، فلا دواء ولا أجهزة صحية ولا أطراف مساعدة كافية لتخفف من آلامهم وتساعدهم على استمرار الحياة والعيش بكرامة.

وتضمن الحفل فقرات ترفيهية وفنية ومسابقات ثقافية نالت اعجاب وتفاعل الحضور.

وقدم العشي التحية للأشخاص ذوي لإرادتهم القوية في تحدي الصعوبات والمعيقات وحمل راية الأمل رغم الألم من أجل الاستمرار مسيرة حياتهم بشكل كريم.

وطالب العشي بتفعيل الحقوق التي نصها القانون الفلسطيني 1999م للأشخاص ذوي الاعاقة ، والتي تقوم على توفير كافة السبل المتاحة من خدمات صحية وتأهيلية، واجتماعية ، وتعليمية وصولاً الى توفير تشغيلهم في المؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية والتي تضمن لهم الحياة كريمة.