يديعوت : الأموال القطرية في طريقها لغزة والتوزيع غدا

ذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، أن شحنة إضافية من الأموال القطرية بقيمة 15 مليون دولار سوف تصل إلى قطاع غزة في الأيام القادمة.

ووفقاً للتقرير ، تفضل إسرائيل وحماس التقليل من التقدم النسبي في تحويل الأموال، في ضوء الانتقادات الموجهة اليهما بشأن تحويل الأموال.

وقال التقرير، ان فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء غزة، سيتم تخصيصها للتوزيع غدًا وسيتم إيداعها كمرتبات لنحو 30 ألف مسؤول في حماس.

وتشير الصحيفة إلى أنه في يوم توزيع الأموال القطرية على مسؤولي حماس، تم توزيع الرواتب على موظفي الجناح العسكري التابع لحماس ومؤسسة الدفاع، كما تم تخصيص بعض التمويل لعائلات الجرحى والشهداء الذين أصيبوا في حوادث مع الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس 2000.

يشار الى ان المسؤول المشرف على توزيع الأموال هم المسؤولون القطريون، برئاسة السفير القطري في قطاع غزة، محمد العمادي.