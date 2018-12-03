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أعضاء السياسي للجهاد يغادرون غزة لعقد اجتماعهم الأول بعد الانتخابات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:40 - 03 ديسمبر 2018
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من المقرر، أن يغادر قطاع غزة اليوم الاثنين، وفد يضم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لعقد اجتماعه الأول في الداخل والخارج بعد انتخاب المكتب السياسي والأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.

وأوضح، داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي حركة الجهاد الإسلامي، أن وفد أعضاء المكتب السياسي يغادرون غزة اليوم للمشاركة في أول اجتماع لأعضاء المكتب في الداخل والخارج بعد إجراء الانتخابات وانتخاب النخالة أميناً عاماً للحركة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت في 28 سبتمبر الماضي، عن انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح.

 

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