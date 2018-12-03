الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة تخللها مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم واعتقلت ستة مواطنين بينهم أسرى محررون وفتشت منازل.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا كلا من: الأسيرين المحررين بكر محمد خريوش (27 عاماً) و"محمد سليمان سروجيي" من منزليهما في مخيم طولكرم .

وكذلك اعتقلت الأسير المحرر محمد سليمان سروجي بعد مداهمة وتفتيش منزله في طولكرم، والمواطن هاني جراد والأسير المحرر جمال حدايدة من منزله في عزبة الجراد بطولكرم.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال انتشروا في مناطق مختلفة من المدينة ومحيطها حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابا تخللها اندلاع مواجهات.

وقالت مصادرة محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المخيم بالدوريات العسكرية والجنود المشاة وشرعوا بمداهمة احد المنازل واعتقلوا الشاب عبد السلام عابد، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ودارت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال داخل وعلى أطراف المخيم، كما اقتحم عشرات الجنود منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد داخل المخيم.