الأرصاد: أمطار خفيفة حتى الأربعاء والخميس منخفض جوي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية التابعة للاحتلال، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين غائمة جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئياً وتتساقط أمطار محلية مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية على المنطقة الشمالية ومنطقة الساحل.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل ويتواصل سقوط الأمطار المحلية.

أما الخميس يستمر سقوط الأمطار المحلية من حين لآخر، وتشتد في ساعات المساء قوة الأمطار وتتساقط أمطار غزيرة على كل أرجاء فلسطين، مصحوبة بعواصف رعدية.

وحذرت الأرصاد الجوية، من حدوث سيول في المناطق المنخفضة.