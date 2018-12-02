أرسنال ينتفض ويزيح توتنهام من المركز الرابع

خرج أرسنال منتصرا في قمة شمال لندن، الأحد، بفوزه 4-2 على ضيفه توتنهام هوتسبير في مواجهة مثيرة، وتقدم فوقه إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساعدت ثنائية المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج وهدفان من ألكسندر لاكازيت ولوكاس توريرا، في التفوق على هدفي إيريك داير وهاري كين الذي هز الشباك للمرة الثامنة في 8 مباريات ضد أرسنال.

ومنح أوباميانغ التقدم لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد لمسة يد ساذجة من يان فرتونن، الذي رفع ذراعه لإيقاف ركلة ركنية ومنع شكودران مصطافي من لعب ضربة رأس باتجاه المرمى.

وقلب توتنهام المباراة رأسا على عقب في الشوط الأول بثنائية داير وكين.

وحول داير ركلة حرة من كريستيان إريكسن بضربة رأس في الشباك، ثم أضاف كين الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد سقوط سون هيونغ مين داخل منطقة الجزاء.

لكن أوباميانغ أدرك التعادل في الدقيقة 56، قبل أن يضع البديل لاكازيت أرسنال في المقدمة بتسديدة غيرت اتجاهها من خارج منطقة الجزاء.

وعزز توريرا تقدم أرسنال بفارق هدفين بعد ذلك بدقائق عقب تمريرة من أوباميانغ، الذي وضع زميله في مواجهة الحارس هوغو لوريس ليسدد في الزاوية البعيدة.

وتقدم أرسنال الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 19 مباراة بجميع المسابقات، إلى المركز الرابع فوق توتنهام بفارق الأهداف، ولدى كل منهما 30 نقطة.