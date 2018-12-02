بمشاركة صلاح.. ليفربول يحقق فوزًا قاتلًا على إيفرتون

حقق نادي ليفربول فوزًا قاتلًا على حساب أيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد بهدف نظيف مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

المصري محمد صلاح تواجد أساسيًا في تشكيل ليفربول، قبل أن يخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 75، قبل أن يسجل أوريجي هدف الفوز القاتل والغريب في الدقيقة 90+5.

ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 36 ليحتل المركز الثاني في ترتيب البريميرليج بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السادس.

ملخص المباراة

بداية سريعة للغاية للمواجهة، لكن الخطورة الأولى كانت من نصيب إيفرتون في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من كرة ثابتة، ليحولها ياري مينا برأسه بجوار القائم الأيمن لأليسون.

ليفربول رد في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ماني، ليضعها في إنفراد بالمرمى، لكن السنغالي أطاح بها فوق العارضة.

وبعد دقيقة واحدة، أرسل أرنولد كرة طولية إلى ماني لتمر من أمامه، قبل أن يلحق بها ليصوبها مباشرة لكن عودة كين حالت دون وصول الكرة إلى بيكفورد.

وحصل صلاح على الكرة في الجانب الأيمن، ليمهد كرة إلى فيرمينو الذي صوبها أرضية بجوار قائم بيكفورد الأيمن في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 21، مهد والكوت كرة بالرأس إلى ريتشارلسون الذي لعبها نحو المرمى، لينقذها أليسون بصعوبة، قبل أن تسقط أمام أندري جوميز الذي صوبها في المرمى ليبعدها جو جوميز من على الخط مباشرة.

وسدد فيرمينو كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من اللقاء، لكنها توجهت مباشرة إلى يدي الحارس بيكفورد لتظل نتيجة المواجهة سلبية.

ومهد صلاح كرة أخرى في الدقيقة 34 لكن نحو شاكيري هذه المرة، لينفرد السويسري بالمرمى لكن بيكفورد أبعد تصويبته إلى ركلة ركنية.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أطلق محمد صلاح تصويبة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لبيكفورد.

ومهد صلاح كرة جديدة إلى ماني في الدقيقة 59 على حدود منطقة الجزاء، ليصوب السنغالي نحو المرمى، لكنها إنحرفت بجوار القائم الأيسر.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التبديل الأول في الدقيقة 70 بعدما دفع بنابي كيتا بدلًا من شاكيري.

وفي الدقيقة 75، قرر كلوب تبديل محمد صلاح ليدخل دانيل ستوريدج بدلًا منه في ثاني تبديلات ليفربول خلال الديربي.

فابينو أرسل كرة قطرية إلى فيرمينو في الدقيقة 82 لينطلق نحو المرمى، قبل أن يصوبها أرضية ضعيفة بجانب القائم الايسر.

فيرمينو كان التبديل الثالث في لائحة كلوب، بعدما خرج من الملعب في الدقيقة 84 ليدخل أوريجي بدلًا منه.

أوريجي كاد أن يسجل هدف التقدم بمجرد نزوله، بعدما سقطت كرة عرضية أمامه في مواجهة الشباك مباشرةً في الدقيقة 87 لكنها صوبها قوية في العارضة.

ليفربول سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+5 عن طريق أوريجي لكنه كان جاء بطريقة غريبة نادرًا ما تظهر في ملاعب كرة القدم.

فان دايك صوب كرة طائشة لتسقط فوق العارضة مرتين قبل أن يلتح أوريجي مع بيكفورد لتسقط الكرة أمامه ليضعها برأسه في شباك إيفرتون معلنًا عن فوز الريدز.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون، فابينو، فينالدوم، شاكيري، ماني، صلاح، فيرمينو.

تشكيل إيفرتون: بيكفورد، كوليمان، مينا، كين، ديني، جوميز، جويي، بيرنارد، سيجوردسون، والكوت، ريتشارلسون.