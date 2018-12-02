البحرين: الحكومة تستقيل عقب الاعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استقالة حكومته اليوم الأحد، وذلك بعد الاعلان رسميا عن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت أخيرا في المملكة، حسب الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن رئيس الحكومة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء صباح اليوم الاحد وأعلن فيها عن"رفع كتاب استقالة الحكومة الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتفضل بالأمر بما يراه مناسبا".

ويأتي الخطاب عملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وأكد رئيس الوزراء في تصريح عقب الجلسة أن "الحكومة عملت جاهدة على بلوغ الغايات وتحقيق التطلعات التي تترجم رؤى الملك وتحقق أماني المواطنين رغم ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمتها الاقتصادية".

وأشار الى أن الحكومة "تمكنت رغم ذلك من الإبقاء على النسق المتقدم في سير العملية التنموية بمختلف أفرعها الاقتصادية والتعليمية والصحية والإسكانية".

واوضح أن الحكومة "عملت بعزم وإرادة من أجل تنفيذ البرامج والأولويات التي وردت في برنامج عمل الحكومة، وحققت وأنجزت الكثير للوطن والمواطن".

وكانت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات في البحرين أعلنت اليوم النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر الماضي.