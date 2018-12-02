القبض على 3 من أخطر تجار المخدرات في بيت لحم

قبضت شرطة بيت لحم مساء اليوم الاحد على ثلاثة من أخطر تجار المخدرات في منطقه واد فوكين غرب بيت لحم، وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان معلومات استخبارية حصلت عليها ادارة مكافحه المخدرات في شرطة بيت لحم، تفيد بوجود ثلاثة من اخطر تجار المواد المخدرة قادمين الى مدينه بيت لحم وبحوزتهم كميه من المخدرات بهدف ترويجها في المحافظة وعلى الفور تحركت قوة من اداره مكافحه المخدرات ونصبت لهم كمينا، وعند وصول المركبة التي كانوا يستقلونها تم ايقافها، وبتفتيشها ضبط بداخلها نحو نصف كيلو غرام من مادة يشتبه بان تكون مادة القنب الهندي المهجن وماده الحشيش المخدر.

واشار ارزيقات الى انه تم التحفظ على المواد المضبوطة، وتم توقيف الاشخاص لحين احالتهم للنيابة العامة.