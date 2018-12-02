جيش الاحتلال يهدد: سنضرب لبنان بلا رحمة في الحرب القادمة

أكد جيش الاحتلال، مساء الأحد، أنه سيضرب لبنان "بلا رحمة" في الحرب القادمة، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال الجيش، إنه سيضرب في الشمال "بلا رحمة"، لبنان ستتغير ملامحها.

وأطلق حزب الله اللبناني تهديداً موجهاً إلى "إسرائيل" في فيديو مترجم بالعبرية بعنوان "إن تجرأتم ستندمون"، نشره الإعلام الحربي المركزي التابع للحزب.

وجاء في فيديو التهديد، المترجم للعبرية، مقتطفات من خطاب سابق للأمين العام، حسن نصر الله، قال فيه: "أي اعتداء على لبنان، أي غارة جوية على لبنان، أي قصف على لبنان، سنرد عليه حتماً.. حتماً".

من جهته، رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، على الفيديو، بفيديو لخطاب الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي.

وهو خطابه بعد انطلاق الثورة الليبية التي أطاحت به، الذي خاطب فيه الثوار بعبارات: "قد تندمون يوم لا ينفع الندم" و"الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.. من أنتم؟".