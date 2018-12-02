محكمة الاحتلال تقر هدم بناية من 4 طبقات لعائلة أسير من الامعري

وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، على هدم منزل عائلة الاسير إسلام أبو حميد من مخيم الأمعري، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بقتل جندي إسرائيلي من وحدة "دوفدوفان" الخاصة بحجر كبير ألقاه على رأسه اثناء اقتحام قوة اسرائيلية المخيم.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المحكمة الاسرائيلية العليا وافقت على طلب قيادة الجيش الاسرائيلي بهدم منزل عائلة الاسير ابو حميد المكون من 4 طوابق بالكامل، وعدم حصر عملية الهدم بالشقة التي كان يقطن فيها الشاب أبو حميد.

وأشار إلى أن المحكمة رفضت طلب الالتماس المقدم من عائلة ابو حميد المطالب بعدم هدم البناية بالكامل.