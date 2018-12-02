نابلس: إصابات خلال قمع مسيرة داعمة للقدس

أصيب عدد من المواطنين بعد ظهر اليوم الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة داعمة لمدينة القدس المحتلة، على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن عددًا من المشاركين بالمسيرة أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

ونشر الاحتلال في وقت سابق أعدادا كبيرة من قواته على حاجز حوارة، وفي بعض المواقع القريبة، استعدادا لوصول المسيرة، وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

واحتشد العشرات في ميدان الشهداء وسط نابلس، بدعوة من القوى والفصائل، ورددوا الهتافات الداعمة للقدس، والرافضة لإجراءات الاحتلال التصعيدية، ثم توجهوا بالمركبات إلى نهاية شارع القدس، وانطلقوا من هناك بمسيرة باتجاه الحاجز.