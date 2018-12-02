الاحتلال يخصص 700 مليون شيكل لصالح مستوطنات الغلاف

وافقت حكومة الاحتلال الأحد، على اقتراح رئيسها بنيامين نتنياهو، بتخصيص ميزانية تبلغ حوالي 700 مليون شيكل، لصالح برامج تعزيز ما يسمى بـ"القدرة المدنية على المقاومة" في مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحت القناة السابعة العبرية، أن القرار شمل أيضًا مساعدات اقتصادية، وتطوير مناطق صناعية، ومساعدات تخص التعليم والصحة والرعاية.

وكان نتنياهو، قد بيّن سابقًا إنه سيقدم للحكومة خطة، لتعزيز القوة المدنية في مستوطنات غلاف غزة.

وتابع:" سكان محيط غزة هم عنصر هام من عناصر قوتنا، وصمودهم يساعد أعضاء الحكومة والكابينت على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب" على حد قوله.