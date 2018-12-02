الأهلي المصري يتعاقد مع "ميسي غزة"

أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب محمود السلمي الذي يلعب في صفوف نادي الشجاعية.

وأوضح الأهلي المصري، أن مستشار التعاقدات في النادي المهندس عدلي القيعي، نجح في الحصول على توقيع السلمى، صانع ألعاب نادي الشجاعية الشهير بـ"ميسي غزة"، وهو من مواليد 97، لمدة خمسة مواسم بحضور وكيل أعماله تامر النحاس.

وكان مسؤولو نادى الزمالك أبدوا اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية خلال الساعات الماضية وأجروا عدة اتصالات بالسلمى وأحد أقاربه واتفقوا على كافة الأمور المادية والتعاقدية مع اللاعب وناديه ، إلا أن دخول مسؤولي الأهلي في الساعات الماضية أفسد صفقة انتقاله للغريم الزمالك.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي علاء ميهوب، أوصى الجهاز الفني بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمى، والذى وصفه بأحد أفضل المواهب العربية في مركز صانع الألعاب، خاصة أن اللاعب سيتم قيده تحت السن وسيقيد كمصري حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين في قوائم الأندية.