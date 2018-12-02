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مباريات الاسبوع 17 من دوري جوال لكرة السلة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:57 - 02 ديسمبر 2018
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أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة عن انطلاق مباريات الاسبوع السابع عشر من دوري جوال لكرة السلة غدا الاثنين وسط منافسة قوية على احتلال الصدارة قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.

ويخوض خدمات رفح مباراة هامة أمام جمعية الشبان المسيحية من أجل تعديل المسار والعودة الى الانتصارات بعد الهزيمة التي تعرض لها الأسبوع الماضي, فيما يلتقي خدمات خانيونس مع خدمات دير البلح بعد ساعتين في المكان ذاته.

أما يوم الثلاثاء فتنطلق مباراة قمة بين متصدر الدوري والثاني خدمات المغازي وخدمات البريج على ملعب سعد صايل, ويختتم الأسبوع مبارياته يوم الأربعاء في لقاء بين شباب البريج وغزة الرياضي .

 

دوري جوال لكرة السلة
 

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