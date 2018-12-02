كم وصلت نسبة البطالة في الاردن؟

بلغت نسبة معدل البطالة في الاردن للربع الثالث من العام الحالي 18.6 في المائة وبارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017، بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الأحد، أن معدل البطالة للذكور بلغ 16.3% مقابل 27.1% للإناث للفترة ذاتها، مما يوضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.9% وانخفض للإناث بمقدار 2.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 24.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

كما أشار التقرير إلى أن 58.2% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 41.8% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من شهادة الثانوية العامة.

وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في مشروع قانون موازنة 2019، المبالغ المخصصة لشبكة الأمان الاجتماعي بزيادتها من 880 مليون دولار لعام 2018 إلى 922 مليون دولار لعام 2019 حيث تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.