بن سلمان يصل موريتانيا وسط رفض شعبي

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأحد، إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، ضمن أول جولة خارجية له بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية المملكة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ووفق ما بثته فضائية “العربية” السعودية، فإن بن سلمان وصل العاصمة الموريتانية، وكان في استقباله رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز.

ونواكشوط، أول عاصمة يزورها بن سلمان، عقب حضوره اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت السبت في العاصمة الأرجنتينية.

ومساء أمس أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا) رفضه للزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، لنواكشوط، وذلك في بيان أصدره.

ورأى المنتدى أن “التوجهات والممارسات التي أدخلها بن سلمان على مواقف وسياسات السعودية قد أضرت بصورة ومكانة بلد وشعب ظلا عزيزين على قلب كل مسلم ومحل تقدير من لدن الجميع”.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين ثاني، الماضي، بدأ “بن سلمان” جولة خارجية غير محددة شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس، وكذلك حضور قمة العشرين.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت مؤخرا أن بن سلمان سيزور البلاد، الأحد والإثنين؛ لبحث العلاقات بين البلدين وقضايا عربية، فضلاً عن تطورات سوق النفط.

وجولة بن سلمان تأتي في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحافي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وقبل أيام، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إنها توصلت إلى أن “قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان”.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية على الرغم من قوله إن بن سلمان “ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي وربما لا”. (الأناضول)