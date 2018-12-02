وصول شحنة أدوية لقطاع غزة بدعم تركي

أرسلت وزارة الصحة الأحد، شحنة أدوية ومستلزمات طبية، من مستودعاتها في نابلس بالضفة الغربية المحتلة إلى مستودعاتها في قطاع غزة، بتبرع من جمعية الهلال الأحمر التركي.

وقالت الوزارة في بيان صحغي، إن الشحنة تضم مستلزمات طبية وأدوية لعلاج مرضى السرطان، والكلى، والأمراض المزمنة، مشيرةً إلى أن تكلفة الشحنة تبلغ 274 ألف دولار، بوزن 8 أطنان ونصف.

وأضافت أنه جرى تسيير الشحنة حيث ستصل غدًا إلى قطاع غزة.

من جهته، أشاد الوزير جواد عواد بجهود تركيا وجمعية الهلال الأحمر التركي ودعمها المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.

وقال إن هناك العديد من المشاريع الحيوية التي قدمتها تركيا لفلسطين في جميع المجالات خصوصاً في القطاع الصحي.

من جهته، أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي استمرار الدعم التركي لفلسطين، خاصة في المجالات الصحية، مشيرًا إلى أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أثرَّ سلبا على كافة المجالات، وبخاصة الصحية.