أول قداس مسيحي بالسعودية

كشف مسؤول كنسي أرثوذكسي مصري عن إقامة أول قداس لطائفته بالسعودية، ضمن زيارته التي جاءت بدعوة تلقاها من الرياض، في تواصل سريع لزيارات مسؤولين مسيحيين من طوائف عدة للمملكة.

وأكد الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة (شمال القاهرة) إقامة "أول قداس إلهي في العاصمة السعودية الرياض"، مشيرا إلى أنه تم توفير قاعة بإحدى الاستراحات بالمدينة أقيم بها القداس بحضور عشرات الأقباط، ونفى في الوقت نفسه وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن.

ونقلت صحف مصرية عن الأنبا مرقس أن "زيارته الأولى للسعودية تأتي لتفقد الأقباط في المملكة، والاطمئنان على أحوالهم في بلدهم الثاني"، موضحا أن "زيارته جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي، وتستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي".

من جانبه، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني -في حديث لوسائل إعلام مصرية- إن زيارة الأنبا مرقس للسعودية جاءت بناء على دعوة سابقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن ولي العهد السعودي زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في مارس/آذار 2018، وطلب الأنبا مرقس من ولي العهد زيارة المسيحيين المصريين في المملكة، وهو الأمر الذي رحب به محمد بن سلمان.