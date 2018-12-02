"الإعلام" تطلق فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

أعلنت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد، عن إطلاق سلسلة فعاليات بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، إنه سيتم تنفيذ عدة فعاليات متنوعة في إطار الوفاء للصحفي الفلسطيني وبما يليق بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين وصمودهم وسعيهم الدؤوب لنقل الحقيقية رغم كل التنكيل والمنع والانتهاكات المختلفة التي يتعرضون لها في طريقهم لنقل الحقيقة ولتثبيت الحق الفلسطيني.

ولفت معروف إلى أن الفعاليات والأنشطة، التي ستبدأ خلال الشهر الجاري، تتمثل في: دوري كرة قدم للمؤسسات الإعلامية، يليه معرضاً للصور الصحفية التي تناولت مسيرات العودة سواء كصور جمالية، أو إخبارية، أو توثيقية، أو إنسانية؛ وصولا للاحتفال المركزي والذي سيهتم بتكريم الصحفيين المصابين خلال عملهم في تغطية أحداث مسيرات العودة.

واستعرض خلال المؤتمر ملخصاً لتقرير الحريات الإعلامية خلال العام الجاري 2018 منذ 1 يناير وحتى تاريخه، والذي أظهر ازديادا واضحا في وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بما كان عليه الحال العام الماضي أو خلال الأعوام العشر الماضية، وذلك نتيجة انتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الطواقم الصحفية العاملة في تغطية مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة.

وبلغ اجمالي اعتداءات الاحتلال بحق حرية العمل الصحفي في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، التي وثقتها وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الاعلام، خلال هذا العام حتى تاريخ الأول من ديسمبر ما مجموعه (811) انتهاكاً قامت بها قوات الاحتلال، بواقع (282) انتهاك في قطاع غزة، و(529) انتهاك في الضفة والقدس.