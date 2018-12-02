نتائج قرعة تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"

أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 التي سحبت الأحد في العاصمة الأيرلندية دبلن، عن وقوع هولندا في مجموعة واحدة مع ألمانيا، كما تشهد التصفيات صدامًا قويًا بين إسبانيا والسويد.

ووقعت فرنسا بطلة العالم في مجموعة سهلة نسبيًا، فيما يتواجد منتخب البرتغال "حامل اللقب" في مجموعة صعبة مع أوكرانيا، وصربيا.

ويصطدم منتخب بلجيكا ثالث العالم بنظيره الروسي الذي قدّم مستويات لافتة في المونديال الماضي، في حين تبدو مهمة إنجلترا سهلة إلى حد ما في المجموعة الأولى.

ويشارك 55 منتخبًا في التصفيات القارية، حيث تم توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم 5 مجموعات 5 منتخبات، بينما تتواجد 6 منتخبات في 5 مجموعات أخرى.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: إنجلترا، والتشيك، وبلغاريا، ومونتينيجرو، وكوسوفو.

المجموعة الثانية: البرتغال، وأوكرانيا, وصربيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج.

المجموعة الثالثة: هولندا، وألمانيا، وأيرلندا الشمالية، وإستونيا، وبيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: سويسرا، والدنمارك، وأيرلندا، وجورجيا، وجبل طارق.

المجموعة الخامسة: كرواتيا، وويلز، وسلوفاكيا، والمجر، وأذربيجان.

المجموعة السادسة: إسبانيا، والسويد، والنرويج، ورومانيا، وجرز فارو، ومالطا.

المجموعة السابعة: بولندا، والنمسا، وإسرائيل، وسلوفينيا، ومقدونيا، ولاتفيا.

المجموعة الثامنة: فرنسا، وأيسلندا، وتركيا، وألبانيا، ومولدوفا، وأندورا.

المجموعة التاسعة: بلجيكا، وروسيا, واسكتلندا، وقبرص, وكازاخستان، وسان مارينو.

المجموعة العاشرة: إيطاليا، والبوسنة والهرسك، وفنلندا, واليونان, وأرمينيا, وليحتنشتاين.

نظام القرعة

وتشهد بطولة يورو 2020 مشاركة 24 منتخبًا، بحيث يتأهل 20 منها عبر تصفيات اليورو (أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ 10)، لتتبقى 4 أماكن شاغرة، تصعد المنتخبات فيها من خلال ملحق بدوري الأمم الأوروبية.

كيفية التأهل من دوري الأمم

تمنح بطولة دوري الأمم الأوروبية فرصة التأهل لـ 4 منتخبات ممن فشلوا في التصفيات المؤهلة لليورو، عبر ملحق في مارس 2020.

في حال كانت المنتخبات التي بلغت نصف النهائي في كل مستوى من دوري الأمم قد ضمنت تأهلها لأمم أوروبا 2020 مباشرة من خلال التصفيات، يذهب مقعدها إلى المنتخب الأفضل تصنيفًا في المجموعة، بشرط ألا يكون قد ضمن أيضاً تأهله.

موعد بدء التصفيات

تبدأ المنتخبات الأوروبية مشوارها بتصفيات "اليورو" في 21 مارس 2019، وتنتهي في 19 نوفمبر من العام ذاته.

وبعد صعود 20 منتخبًا من التصفيات، يُجري "اليويفا" قرعة الملحق المؤهل يوم 22 نوفمبر المقبل، لمنح فرصة التأهل لـ 4 منتخبات، ممن فشلوا عبر ملحق دوري الأمم.

ويبدأ الملحق المؤهل" لليورو" في 26 مارس 2020، وينتهي يوم 31 من الشهر ذاته، قبل انطلاق البطولة القارية.