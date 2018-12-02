"الصحة" ترسل شحنة أدوية إلى قطاع غزة بدعم تركي

أرسلت وزارة الصحة، شحنة أدوية ومستلزمات طبية، من مستودعاتها في نابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة، بتبرع من جمعية الهلال الأحمر التركي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشحنة تضم مستلزمات طبية وأدوية لعلاج مرضى السرطان، والكلى، والأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن تكلفة الشحنة تبلغ 274 ألف دولار، بوزن 8 أطنان ونصف.

واضافت أن الشحنة ستصل غدا إلى قطاع غزة.

من جهته، أشاد وزير الصحة جواد عواد، بجهود تركيا وجمعية الهلال الأحمر التركي ودعمها المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.

وقال إن هناك العديد من المشاريع الحيوية التي قدمتها تركيا لفلسطين في جميع المجالات خاصة في القطاع الصحي.

من جهته، أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي، استمرار الدعم التركي لفلسطين، خاصة في المجالات الصحية، مشيرا إلى أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أثر سلبا على كافة المجالات، خاصة الصحية.