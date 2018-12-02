بالصور: مسئول ديني سعودي يخوض في عرض الإعلامية غادة عويس

في سقوط أخلاقي جديد يعكس مستوى الانحدار الذي وصل إليه المسؤولين السعوديين خاصة الذين يتصدرون المشهد الديني في المملكة، قام مستشار وزارة الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد نايف العساكر بالخوض في عرض الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة "الجزيرة" غادة عويس، متهما إياها بإقامة علاقة غير شرعية مع أمير جبهة النصرة في سوريا.

وقال "العساكر" الذي يتقلد منصبا حكوميا مرموقا في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": مخاطبا الإعلامية اللبنانية غادة عويس: "اتركي عنك #السعودية وأهلها .. وخلينا نناقش موضوع علاقتك الرومانسية والعاطفية مع الإرهابي أمير جبهة النصرة".

وأضاف متسائلا:”وهل صحيح أنك أنجبتي منه؟ ومن الذي دفعك لهذه الممارسات القذرة؟ وكم الثمن الذي دفعه لك العاق حمد بن خليفة بعد هذه المهمة الحقيرة؟".



