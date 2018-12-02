روسيا تستعرض عضلاتها بتجارب صاروخية مدمرة

أجرى الجيش الروسي، السبت، اختبارات لصواريخ جديدة مضادة للصواريخ الباليستية، تمهيدا لاستخدامها في منظومة دفاع لحماية العاصمة موسكو.

ونشر الجيش فيديو لعملية إطلاق الصواريخ من ميدان ساري-شاغان العسكري في كازاخستان.

ومن المتوقع أن تستبدل هذه الصواريخ الجديدة، صواريخ "53T6" المضادة للصواريخ الباليستية، التي اقترب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، والتي تعمل كجزء من منظمة الدفاع عن موسكو، التي تعرف بـ "ABM".

يذكر أن منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، تضم صواريخ "أرض-جو" صممت لصد الصواريخ الباليستية، التي تستخدم لإطلاق الأسلحة النووية، والكيماوية، والبيولوجية والرؤوس الحربية التقليدية.

ويضم "الدرع الدفاعي" لموسكو، صواريخ مضادة طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى، وتتركز مهامها في اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.